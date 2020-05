Semafori nei negozi di Empoli, il kit per indirizzare i clienti. Il Giro pensa già agli eventi di Luglio

Empoli potrebbe avere il primato su Firenze per la ripartenza da coronavirus, basta fare un giro nel centro storico a una settimana dalla riapertura del commercio al dettaglio. Se il capoluogo di regione ancora soffre per la mancanza di turisti in città, Empoli conta su una clientela interna che sta già facendo girare l'economia, complice una voglia di vivere l'estate rafforzata da mesi di lockdown.

Per semplificare queste procedura, saranno messi a disposizione dei circa 250 esercizi commerciali del centro un 'kit comportamentale' per aiutare i clienti all'interno delle attività. Come un semaforo, i tondi rossi, gialli e verdi rimodulano la geografia dei locali, indicando dove sostare per ricevere un servizio o dove transitare in sicurezza per entrare e uscire dal negozio. Assieme a questo kit formato da pannelli, adesivi per vetrine e segnaletica sul pavimento, si aggiunge anche la colonnina con il dispenser di gel igienizzante alla soglia del negozio.

A presentare l'iniziativa al Bar Vittoria quest'oggi l'assessore al commercio Antonio Ponzo Pellegrini, il responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa Gianluca D'Alessio, il vice presidente Confesercenti Empoli Eros Condelli e Olimpia Brogi, responsabile Marketing del gruppo Brogi e Collitorti, sponsor dell'iniziativa.

"Empoli rimane sempre un comune virtuoso che porta una best practice in questo mondo nuovo - spiega Ponzo Pellegrini -, vivremo un modello 'medievale' di commercio, con Empoli come roccaforte e dove sono centrali i negozi di vicinato. Possiamo dire che Empoli è una città resiliente, che nonostante le difficoltà riesce a venire fuori sempre, un esempio è stato il riscatto del Natale di Empoli dopo l'alluvione".

"Per i negozi in questi due mesi - afferma Condelli - è stata una sofferenza notevole, ora però pensiamo al futuro. Con questa iniziativa Empoli insegna a tante realtà. Questo è un primo input, il punto di forza è stato avere una ripartenza coordinata. Stiamo lavorando anche alle luminarie estive dal 2 giugno fino a metà settembre, per poi andare avanti con il Luglio empolese e gli appuntamenti del martedì e del giovedì sera".

