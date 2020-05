Mozione di sfiducia a Pisa per il Presidente della Commissione Politiche Sociali Marcello Lazzeri

Sarà una nuova riunione della Commissione Politiche Sociali a decidere quando verrà votata la mozione di revoca presentata dai consiglieri Francesco Auletta (Diritti in Comune), Vladimiro Basta (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) e Gabriele Amore (M5S) nei confronti del Presidente della Commissione Politiche Sociali, il consigliere Marcello Lazzeri (Lega). Nella riunione di ieri, infatti, non è stata votata questa mozione di revoca perché i consiglieri proponenti erano assenti per protesta in quanto la consigliera Scognamiglio non poteva essere presente per motivi personali ma la riunione era stata convocata lo stesso. Quindi, a norma del Regolamento del Consiglio Comunale, occorre una nuova riunione. Questa mozione di revoca, come si ricorderà, era stata presentata perché secondo gli stessi consiglieri proponenti il Presidente Lazzeri avrebbe commesso alcune irregolarità tutte peraltro respinte dallo stesso consigliere Lazzeri. Questa nuova riunione della Commissione Politiche Sociali si terrà, probabilmente, mercoledì 3 Giugno, alle 17, in videoconferenza.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa