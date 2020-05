A Pisa, nel pomeriggio di oggi (martedì 26 maggio), i carabinieri hanno arrestato per spaccio un ventenne. I militari lo hanno sorpreso in possesso di 5 dosi di eroina, 5 di cocaina e di 280 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Arrestato, è stato trattenuto nelle Camere di Sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato, domani, con rito direttissimo.