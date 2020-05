Tartarughe salvate dall'incendio in appartamento

Intervento ieri sera per i vigili del fuoco di Prato in via Traversa Il Crocifisso, zona Cascine di Tavola, per un incendio in appartamento. Le fiamme hanno interessato una lavatrice sulla veranda esterna. I pompieri non hanno dovuto salvare persone, bensì due tartarughe d'acqua che si trovavano in una vasca nel locale interesato dalle fiamme. Gli animali non hanno risentito dell'accaduto. Sul posto, alle 22.40, anche un'ambulanza inviata in via precauzionale.