Borgo, nuovi allestimenti, cultura: il turismo a Certaldo riparte così

Certaldo scommette sulla ripartenza, all’insegna della sicurezza e della tranquillità, a partire dal suo gioiello medievale e dal rilancio dell’indotto legato al turismo. Una ripartenza però che non è una semplice riproposta dell’esistente in chiave post Covid-19, ma che si pone come svolta: ampliamento dei servizi al turista e dell’offerta culturale da un lato, investimento forte nel marketing e azione straordinaria a sostegno delle imprese dall’altro. Un’operazione intorno alla quale l’amministrazione chiama a raccolta associazioni e imprese.

“Se abbiamo superato questa fase di emergenza e il paese è stato vivo da un punto di vista sociale e culturale lo dobbiamo soprattutto al nostro tessuto di associazioni – dice il sindaco Giacomo Cucini – e se oggi possiamo subito ripartire e rilanciare, lo dobbiamo ai nostri dipendenti comunali e a quanti, commercianti, imprese e operatori turistici, anche durante l’isolamento, hanno lavorato per preparare questo momento”.

Questo il ventaglio delle iniziative, azioni diverse ma coordinate che toccano fruibilità degli spazi, allestimenti museali, realtà virtuale, promozione, incentivi economici.

VALORIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALE

Il percorso pedonale nel borgo medievale si amplia e si abbellisce, con la riapertura del suggestivo camminamento che va da via delle mura a Costa Alberti e con il rifacimento del prato in piazzetta degli alberelli. In programma anche la sistemazione dell’area lavatori e la riapertura di altri percorsi.

NUOVO ALLESTIMENTO DI PALAZZO PRETORIO

Palazzo Pretorio riapre da sabato 30 maggio con orario 9,00 – 13,00 e 14,30 – 19,00 e riscopre la sua anima medievale grazie ad un nuovo allestimento – che verrà inaugurato però successivamente, domenica 21 giugno – che ruota intorno alla sua funzione di “Palazzo di Giustizia”. Qui infatti, dal 1415 al 1784, aveva sede il Vicariato della Valdelsa e della Val di Pesa. Ben 707 Vicari, esponenti di importanti famiglie fiorentine, si sono alternati ogni sei mesi per amministrare la giustizia civile e penale e il visitatore potrà riscoprire la originaria funzione del Palazzo, dalle udienze alle carceri. Sarà poi riallestita, in collaborazione con la Soprintendenza, la collezione archeologica con pregiati reperti etruschi. Infine, al primo piano, gli appartamenti del Vicario diventeranno una galleria d’arte: ospiteranno una selezione delle opere d’arte ispirate alle novelle del Decameron possedute dal Comune di Certaldo, realizzate dai più grandi artisti italiani del ‘900; ma potranno anche ospitare mostre d’arte temporanee. Il Palazzo riaprirà quindi sabato 30 e già da sabato ci si potrà prenotare per i turni di visita per l’inaugurazione delle esposizioni del 21 giugno.

SERVIZI AL TURISTA

Grazie ad un incarico di durata triennale la Pro Loco gestirà i servizi di accoglienza al turista sia nella biglietteria di Palazzo Pretorio che, da questa estate, in un nuovo punto informativo nel paese basso: la ex biglietteria della stazione ferroviaria. I contatti con RFI sono a buon punto e l’accordo verrà formalizzato a breve. Si scommette quindi sulla possibilità di intercettare più turisti, grazie alla prossimità con stazione e strade, ma anche sui servizi che potranno essere situati in questo spazio.

CULTURA VIRTUALE

Grazie al progetto Google Arts & Culture, il Palazzo Pretorio e la Casa di Boccaccio sono diventati visitabili in modo virtuale come alcune tra le più importanti e prestigiose realtà museali del mondo. L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, con il bando Laboratori Culturali, programma per l’innovazione digitale, sarà possibile la visita virtuale ma anche la visione di alcune opere d’arte – il Tabernacolo dei Giustiziati e alcuni dipinti ispirati al Decameron – in altissima definizione: https://artsandculture.google.com/partner/boccaccio-s-house

PROMOZIONE CULTURALE

Con il contest letterario “Racconti Isolati – un Decameron al tempo del Covid”, il Comune di Certaldo insieme al Touring Club Italiano partecipa a #passioneitalia, la campagna di rilancio del turismo lanciata dal Touring su scala nazionale, con l’obiettivo di coinvolgere le persone interessate alla letteratura e promuovere l’immagine di Certaldo.

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il comune di Certaldo aveva già deliberato uno sconto del 30% sulla tassa di occupazione del suolo pubblico che, unito alla gratuità di sei mesi decisa dal Governo, fa sì che saranno in tutto 9 mesi di gratuità per le attività che hanno dehors e suolo pubblico. L’amministrazione sta anche mappando gli spazi nella parte alta e bassa del paese per concedere maggiori spazi degli attuali a chi li richiederà. Usando l’avanzo di amministrazione, l’amministrazione darà un contributo economico una tantum, a fondo perduto, a tutte le attività commerciali che sono restate chiuse durante il lockdown, inteso come contributo alle spese fisse necessarie alla ripartenza (acquisto dpi, sanificazione, etc…). A tutto questo si unisce, prorogata al 29 maggio la scadenza, il bando per il rinnovo dei locali delle attività commerciali; misura già prevista da mesi ma che è ancora più preziosa in questo particolare momento.

MARKETING TERRITORIALE

Infine la vera e propria novità di queste ultime ore: uno stanziamento di circa 14.000 euro lordi che l’amministrazione investirà per chiedere ad un’agenzia specializzata di promuovere da subito il territorio in chiave turistica per i prossimi tre mesi. Una cura “shock” rivolta a web e social network per attirare l’attenzione del pubblico italiano che dovrà scegliere dove fare le proprie vacanze e portare alla loro attenzione le eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche e ricettive locali. Un intervento professionale che servirà anche a creare un gruppo di lavoro locale che proseguirà la sua attività per tutto l’anno.

“Certaldo si riapre all’esterno a partire dal Palazzo Pretorio con rinnovati allestimenti e servizi – ha detto l’assessore alla cultura Clara Conforti – e anche con matrimoni ed unioni civili, che da questo sabato torneranno ad essere ospitati nel Palazzo. Un messaggio di rinascita e di amore, di fiducia nel futuro che ci auguriamo caratterizzi i prossimi mesi”.

“La Pro Loco è lieta di proseguire il rapporto di collaborazione con l’amministrazione per il prossimo triennio – ha detto la vice presidente Lucia di Vita, in rappresentanza della presidente Daniela Brenci – nei prossimi giorni sarà online la versione definitiva di www.visitcertaldo.com che diventerà il biglietto da visita del borgo in Italia e nel mondo, come Pro Loco saremo al servizio della promozione di tutto il territorio”.

“Il percorso espositivo di Palazzo Pretorio si rinnova a partire dalla valorizzazione della sua originaria funzione – ha spiegato Elisa Mattei, ufficio cultura – un’operazione possibile grazie al lavoro di squadra fatto tra il settore della cultura, dello Staff, dell’informatica e del centro operativo del Comune di Certaldo, per riscoprire le origini e valorizzare grazie alla multimedialità”.

“L’amministrazione annuncia oggi un piano di interventi, in parte previsti ed in parte straordinari, intorno ai quali intende lavorare facendo squadra, con le realtà associative e imprenditoriali – conclude il sindaco Giacomo Cucini – l’obiettivo è promuovere e rilanciare Certaldo e insieme possiamo farcela. Siamo pronti a ripartire grazie anche alla professionalità dei nostri imprenditori che si sono impegnati per adeguarsi alle normative e garantire sicurezza. Abbiamo tutte le caratteristiche per tornare, da subito, a vivere il territorio in modo sicuro, piacevole, culturalmente interessante. Si tratta di valorizzare quel che Certaldo è da sempre, insieme possiamo farcela e ripartire presto e bene”.

