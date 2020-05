Centri estivi a Lastra a Signa, pubblicato il bando

È pubblicato da oggi sul sito internet del Comune di Lastra a Signa l’avviso pubblico per l’organizzazione dei centri estivi. L’avviso si rivolge ai soggetti interessati a realizzare un progetto di centri estivi 2020 rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti a Lastra a Signa. I soggetti ammessi sono associazioni che svolgono attività sportive, culturali e ricreative, organizzazioni ed enti del terzo settore, soggetto gestore degli impianti sportivi comunali. Tra i requisiti è richiesta una sede che disponga di idonei spazi per le attività all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per la distribuzione dei pasti oppure una struttura alternativa nella loro disponibilità. Nell'esecuzione del servizio dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni previste dalle Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. I soggetti interessati dovranno inviare apposita domanda all’amministrazione comunale compilando il modello pubblicato sul sito e allegando il progetto organizzativo e di gestione, con il necessario dettaglio analitico riferito alle citate Linee Guida e inviandolo tramite PEC all'indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it entro il giorno 5 giugno 2020. Se non si è in possesso di posta certificata inviare all'indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa