Blitz anti capolarato a Prato, Mazzetti (FI): "Fenomeno da fermare. Dove sono i sindacati?"

"Abbiamo appreso stamattina dalla stampa locale che, la Squadra mobile di Firenze, con la collaborazione di quelle di Prato e Pistoia, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 11 persone, italiane e straniere, nell'ambito di un'inchiesta relativa ad un caso di "caporalato" nel settore edile. Una vicenda che getta pesanti ombre sulla vita lavorativa della città di Prato. Si parla di reati molto gravi come appreso oggi, quali associazione per delinquere, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, impiego di lavoratori non in regola con le norme in materia di immigrazione e falsità ideologica in certificati commessa da persone che esercitano un servizio di pubblica necessità. Siamo fiduciosi che la Magistratura saprà andare a fondo e bloccare questo fenomeno. Resta però la preoccupazione di come tutta questa situazione si sia sviluppata in città nel silenzio generale."

"Non vorrei si fosse davanti all'ennesimo "mondo parallelo illecito" che si sviluppa. Settimane fa parlavamo del distretto tessile parallelo esistente su Prato, ora un'altra realtà oscura viene alla luce. Possibile che i Sindacati non sappiano mai nulla? Coloro che si presentano come i paladini dei lavoratori, non avevano alcun sentore di questi problemi vista la gravità dei reati chiamati in causa? Ancora una volta stranieri e italiani costretti a lavorare in condizioni fuorilegge che non parlano. L'omertà ancora una volta comanda e questa è una sconfitta per tutti. Rivolgo un sentito appello al Sindaco di Prato Biffoni, affinchè convochi un apposito tavolo di discussione su questi fenomeni di caporalato per dare un aiuto vero al mondo del lavoro locale e per far venire a galla questo mondo sommerso, dando così il coraggio di parlare a chi, oggi non parla per denunciare apertamente queste vicende. Siamo già pronti comunque come Forza Italia a presentare una interrogazione apposita in aula per sollevare un problema che ha purtroppo valenza nazionale"

Fonte: Ufficio Stampa