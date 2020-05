Sul bus senza dispositivi di protezione, multato minorenne

Era sull'autobus senza dispositivi di protezione e senza neppure permesso di soggiorno. Un minorenne di origini tunisine è stato denunciato e multato a Le Piastre (Pistoia). I carabinieri di San Marcello Piteglio hanno svolto controlli sui bus di linea e hanno trovato il giovane sulla Montagna Pistoiese. Regolare sul territorio italiano, non aveva il permesso con sé ma soprattutto non aveva la mascherina né altri dispositivi obbligatori con l'emergenza Covid-19. Non era la prima volta, dato che il giovane si era già reso protagonista di violazioni simili e aveva ricevuto multe per mille euro.