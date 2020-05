Calci: riparte il mercato in via Roma, massima soddisfazione per tutti

E' ripartito questa mattina il mercato settimanale di Calci. In via Roma sono tornati, dopo mesi di assenza, i banchi del mercato settimanale al completo. “Una soddisfazione per tutti” – commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “La riapertura del mercato di Calci in via Roma è la prova che quando c'è la volontà le cose si riescono a fare e gli ostacoli si superano. So che il mercato è andato molto bene, ringrazio il sindaco Ghimenti per aver ascoltato le richieste nostre e soprattutto quelle degli operatori, che ancora una volta hanno dimostrato tenacia, attaccamento al lavoro e grande responsabilità”. Giudizio positivo per la riapertura anche da parte del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti: “E' una soddisfazione per tutti. Il paese aspettava la ripartenza, i lavoratori aspettavano di poter tornare al loro lavoro e al loro servizio, perché questo è un mercato, e grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a trovare una soluzione che ci permette una ripartenza con le necessarie cautele di sicurezza. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, le categorie, i lavoratori che hanno accettato quelle modifiche necessarie alla sicurezza, e l'Associazione Nazionale dei Carabinieri che ha un rapporto consolidato con il comune e ci ha offerto la disponibilità di diverse persone per fare un presidio fisso del mercato, controllare e contingentare gli accessi, liberando la polizia municipale per altri compiti”.

“Mi auguro che i comuni del Lungomonte, Calci e Vecchiano su tutti, siano da esempio anche per San Giuliano, e con la disponibilità del sindaco Di Maio si possa sistemare adeguatamente anche questo mercato” - conclude il coordinatore sindacale di Confcommercio Alessio Giovarruscio.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa