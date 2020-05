Cimitero per animali da compagnia nella ex struttura di Fucecchio: la proposta di Pilastri (Lega)

“Solo chi possiede un animale da compagnia sa quanto esso sia parte della famiglia, della casa, della vita quotidiana. Solo chi perde questa parte della sua famiglia può comprendere quanto sia grande il dolore e quanto sia grande lo strazio nel constatare che non avrà la possibilità di seppellirlo in un luogo idoneo, diventando, così, impossibile il mantenimento, in modi più intimi ed emozionali, di quel rapporto fisico e psicologico che è stato così fondamentale per anni e anni.” Così dichiara Leonardo Pilastri, capogruppo Lega – Salvini presso il Consiglio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.

“Perché quando viene a mancare il nostro fedele amico, nel caso in cui sia stato necessario procedere all’eutanasia, per i regolamenti sanitari vigenti egli diventa un “rifiuto speciale”, da smaltire secondo rigide procedure, in violazione alle quali si rischiano pesanti sanzioni e anche denunce penali per violazioni ambientali. Non esiste, infatti, in tutto l’Empolese – Valdelsa continua Pilastri - un cimitero per animali da compagnia dove seppellire i resti dei nostri amici, nonostante nel corso degli anni siano state emanate Leggi e Regolamenti a tutti i livelli che prescrivevano la realizzazione di queste infrastrutture. Ciò, nonostante i tanti proclami e i tentativi inconcludenti messi in atto recentemente dalle Amministrazioni locali, evidentemente fatti più per scopi elettorali che per fornire una soluzione reale ad una esigenza importante dei Cittadini".

"E’ doveroso dare il giusto riconoscimento al contributo degli animali da compagnia alla qualità della vita umana ed al loro valore per la società ed assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest’ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali da compagnia. E’ in quest’ottica che il gruppo consiliare Lega – Salvini ha appena depositato una Mozione all’Unione dei Comuni per la realizzazione di un cimitero circondariale dell’Empolese – Valdelsa per animali da compagnia sul territorio di uno dei Comuni del territorio (con relativo Regolamento), che verrà discussa nella prossima seduta del Consiglio dell’Unione.

Abbiamo anche indicato una possibile localizzazione della struttura nel sito già sede del vecchio Cimitero di Fucecchio, abbandonato da decenni, che risulta non contenga più sepolture (l’esumazione è terminata decine di anni fa), chiuso all’accesso e senza un piano per il suo riuso. Con poca spesa, si ripristinerebbe e si renderebbe di nuovo fruibile una struttura di grande importanza storica, trasformandolo in un cimitero per animali da compagnia, con cui si darebbe un contributo sensibile alla felicità di tantissimi nostri concittadini e potremmo contribuire seriamente a rendere la nostra zona realmente moderna e migliore, per un volta tanto fuori da logiche clientelari o elettorali. Speriamo - conclude Pilastri - che la maggioranza PD in Consiglio all’Unione dei Comuni voglia appoggiare questa proposta senza se e senza ma, per il bene dell’intera cittadinanza.”

Leonardo Pilastri, capogruppo Lega Unione dei Comuni