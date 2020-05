Commercio, orario liberalizzato a Colle Val d'Elsa

L’Amministrazione Comunale ricorda agli operatori ed ai cittadini che per far fronte alle necessità di lavoro straordinario delle attività di servizio alla persona in conseguenza alla riapertura per la Fase 2, tutte le attività produttive hanno la possibilità dell'orario di apertura liberalizzato già con gli interventi normativi statali del 2012.

Con tali liberalizzazioni le attività possono decidere il loro orario di lavoro ed apertura, anche serale e notturno ed in deroga anche alle festività, ma devono naturalmente rispettare la normativa vigente ambientale ed in particolare la normativa relativa ai limiti di rumore. L'Amministrazione pur dando il massimo sostegno alle attività, invita a fare particolare attenzione nella fascia serale e notturna quindi dopo le ore 22.00 ed anche di mattina presto prima delle ore 8.00, in particolar modo se l'attività si trova in zone residenziali. Si ricorda inoltre di provvedere all’esposizione dell’orario adottato da apporre all’esterno dell’esercizio. Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento sarà possibile rivolgersi al servizio SUAP contattando la seguente utenza telefonica: 0577924683. Per informazioni di dettaglio è preferibile utilizzare la richiesta scritta alla mail suap@comune.collevaldelsa.it.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa