Confartigianato Imprese Firenze: "Boom per chi si occupa di sanificazioni"

Un vero e proprio boom per le aziende impegnate nella sanificazione professionale, nell'occhio del ciclone con la Fase due che impone a tutte le attività aperte al pubblico di garantire l'igiene e la sicurezza sanitaria del luoghi attraverso l'applicazione di protocolli specifici. E una coda polemica, sollevata dal Codacons, che ha denunciato prezzi da rapina per questo tipo di prestazioni diventate obbligatorie.

Secondo i dati di Confartigianato Imprese Firenze, negli ultimi due mesi le aziende della sanificazione professionale hanno fatto fino a duemila interventi: nella prima fase, quella del lockdown, sono state impegnate a garantire la sicurezza sanitaria nelle attività strategiche che non si sono mai fermate (farmacie, Rsa, ambulatori) per poi allargare il raggio d'azione a tutti gli esercizi che via via hanno avuto la possibilità di ripartire, dagli studi professionali ai parrucchieri, passando per bar e ristoranti.

Le aziende campione individuate dall'associazione di categoria hanno segnato incrementi di fatturato che variano dal 120% al 280% nel bimestre marzo-maggio e, oltre ad allargare il tradizionale bacino di clienti, adesso stanno fornendo soluzioni anche per il medio-lungo termine, visto che le procedure di sanificazione sono destinate a rimanere in vigore ancora a lungo: si va dalla possibilità di affittare i macchinari e procedere in proprio alle operazioni di sanificazione (un'opzione valida per le grandi superfici, come i residence ad esempio) fino all'opportunità di acquistare le attrezzature.

Il costo delle operazioni di sanificazione infatti varia in base ai metri cubi da trattare: un prezzo “equo”, secondo le stime dell'associazione di categoria, può essere giudicato un euro al metro cubo fino a 300 metri cubi e 40 centesimi oltre i 300 metri cubi: “Serve un approccio etico – dice Confartigianato Imprese – che garantisca il dovuto guadagno alle aziende della sanificazione e non strangoli gli imprenditori che già fanno fatica a ripartire. Episodi come quelli denunciati dal Codacons con tariffe fino a 25 euro e metro cubo sono totalmente inaccettabili”.

Confartigianato Imprese sta lavorando ad un protocollo che offra ai propri associati anche la possibilità di acquistare le attrezzature a condizioni di vantaggio: beneficiando del credito fiscale del 60% in 5 anni previsto dal Governo, con circa 5 mila euro è possibile comprare i macchinari necessari per sanificare in via continuativa un ufficio o uno spazio commerciale di 200 metri quadrati, garantendo in modo permanente un ambiente sano e protetto da polveri, particolato e virus sia ai lavoratori che ai clienti.

Fonte: Ufficio stampa