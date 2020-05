Continuano a restare Covid-free le Residenze per anziani di “Sereni Orizzonti” a Firenze e nella provincia. Negli ultimi giorni sono infatti risultati negativi tutti i tamponi effettuati sui 206 ospiti e sui 139 operatori delle RSA “Arcolaio” a Firenze, “Villa Desiderio” a Settignano, “Villa I Pitti” a Signa e “Villa Valverde” a Firenzuola. Situazione tranquilla anche nella Residenza “Villa San Biagio” a Dicomano, dove sono risultati negativi al tampone tutti i 40 operatori e 32 ospiti. A questi ultimi ne vanno però aggiunti altri 4 da tempo isolati nel reparto Covid della struttura, completamente asintomatici e ormai in via di guarigione.

«La situazione nella provincia di Firenze non è per fortuna un caso isolato: nella grande maggioranza delle nostre 77 strutture italiane (ad esempio in tutte quelle in Lazio, Sicilia e Sardegna) non si è finora registrato alcun caso di Covid-19» commenta Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di “Sereni Orizzonti”. «Si tratta di un risultato che premia le buone pratiche di prevenzione decise in largo anticipo dal nostro responsabile sicurezza Alessandro Conte e osservate con rigore e grande professionalità dall’équipe di infermieri e operatori socio-sanitari delle nostre strutture. A tutti loro rivolgiamo un particolare plauso per la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati in un contesto così difficile e senza precedenti. L’epidemia non è però ancora cessata e certamente nessuno di noi ha intenzione di abbassare la guardia».

Fonte: Ufficio Stampa