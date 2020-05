Da domani mercato integrale in piazza Matteotti a Barberino Tavarnelle

Il Comune di Barberino Tavarnelle ha disposto la riapertura del mercato settimanale del giovedì in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa in forma completa, per le sole concessioni attive e con l’eliminazione provvisoria delle postazioni denominate "alla spunta". Il mercato si terrà con la rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del contagio Covid 19, con particolare attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza fra le persone e all’obbligo dell’uso di mascherine, guanti o gel, sia da parte degli operatori commerciali che da parte della clientela.

Fonte: Ufficio Stampa