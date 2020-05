Emergenza Covid-19, Avis dona al Comune di Montopoli

Attraverso il conto corrente dedicato all’emergenza sanitaria in corso, la sezione di Montopoli in Val d’Arno di Avis ha fatto la propria donazione all’amministrazione comunale, che provvederà a stanziare anche queste risorse a favore del Servizio di Protezione civile e delle iniziative di sostegno ai nuclei familiari in maggiore difficoltà. «Ringrazio di cuore Avis e tutti i membri che hanno partecipato a questa donazione – dice il sindaco Giovanni Capecchi – un aiuto concreto che non mancheremo di riportare immediatamente sul territorio e a favore di chi, in questo momento, si trova in una situazione complicata». Le coordinate bancarie del conto sono le seguenti: Iban, IT32E0623071080000040297839, intestataria la Tesoreria Comunale (Crédit Agricole Italia SpA), con causale “Donazione emergenza Covid-19 Comune di Montopoli in Val D’Arno”.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno