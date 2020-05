Fabiani (Pd): "Divisioni centrodestra toscano e attacchi a Giani"

"Le destre nella nostra Regione sono divise su tutto, litigano e non stanno contribuendo in alcun modo a favorire un positivo confronto democratico: da loro nessuna proposta, soltanto attacchi beceri al nostro candidato, Eugenio Giani, che invece anche durante l'emergenza Coronavirus ha dimostrato come la sua priorità sia costruire la Toscana di domani, con visione e idee chiare. La verità è che la destra toscana non ha tempo di occuparsi dei problemi delle cittadine e dei cittadini, perché è perennemente occupata nel risolvere i propri bisticci, le divisioni profonde tra i partiti e le aspirazioni di carriera e poltrone dei propri dirigenti. L'ultimo siparietto che ci hanno regalato è la sconfessione, da parte di Forza Italia, della Candidatura di Susanna Ceccardi alla Presidenza della Regione, una candidatura che, a questo punto, sembra volere soltanto la Lega. Prima di criticare il centrosinistra e il nostro candidato, la destra pensi a casa propria e dica ai toscani quale è il proprio candidato e con quale programma pensano di presentarsi alla Toscana".

Fonte: Ufficio Stampa