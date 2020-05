"Il valore della diversità. Percorsi di inclusione": focus su Orientamento sessuale e identità di genere

Proseguono gli incontri del ciclo “Il valore della diversità - Percorsi di inclusione”, il progetto culturale e formativo promosso dall'associazione USiena Alumni e dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena: giovedì 28 maggio il focus sarà su orientamento sessuale e identità di genere.

Dalle ore 18.30, in diretta sui canali Facebook e YouTube @Unisi @Usienaalumni @SantaChiaraLab, interverranno Cristina Rubegni, referente del servizio di counseling dell'Università di Siena, Igor Suran, direttore esecutivo Parks - Liberi e Uguali e Luca Verzichelli,docente dell'Ateneo senese.

Il ciclo di appuntamenti, che proseguirà fino all'8 giugno, attraverso dialoghi e laboratori vuole approfondire il tema dell'inclusione, con gli interventi e le testimonianze di docenti, esperti, professionisti e alumni dell’Ateneo.

L'iscrizione obbligatoria per coloro che intendono richiedere l'open badge "Diversità e Inclusione", o per gli studenti dell'Ateneo interessati a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi universitari. I Dialoghi sono ad accesso libero per tutti gli interessati, mentre per i laboratori è richiesta l'iscrizione via Eventbrite.

Tutte le informazioni sono online alla pagina: https://www.alumni.unisi.it/event/percorsi-di-inclusione-maggio-giugno-2020/

Fonte: Università di Siena