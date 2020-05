Illuminazione pubblica a Cerreto Guidi: lavori in corso a Corliano

In corso di svolgimento dei lavori nel tratto di via di Corliano che collega la rotonda di Corliano con Via Alberto Dalla Chiesa, a Cerreto Guidi. Si tratta del secondo lotto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Questo progetto è stato finanziato con il Decreto crescita 2019 che ha visto acquisire da parte dell’Amministrazione comunale 90mila euro ed è stato diviso in due fasi.

“La prima fase-osserva l’assessore alla manutenzione e al decoro urbano Alessio Tanganelli- consiste nella sostituzione di 162 punti luce, quindi la testa del palo, prevalentemente nella zona di Bassa, mentre la seconda fase prevede di inserire 3 nuovi punti luce nel tratto di Via Corliano, molto frequentato anche da pedoni. I criteri di individuazione dei punti da sostituire sono stati prevalentemente lo stato e la condizione delle teste. Si è preferito scegliere la sostituzione di teste che erano già vecchie.

In questo caso sono state inserite nuove lampade a LED che garantiscono il dimezzamento dei consumi e quindi anche dell’impatto sull’ambiente”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa