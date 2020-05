Le aziende di Assoconciatori donano macchina per encefalogramma all'ospedale di Empoli

Nuove consegne agli ospedali del territorio di macchinari medici e dispositivi sanitari acquistati grazie alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Conciatori tra le sue aziende associate in occasione dell’emergenza covid. Questa mattina è stato consegnato all’ospedale San Giuseppe di Empoli un macchinario per elettroencefalogramma, ricevuto dal primario del reparto di neurologia dott. Leonello Guidi, con la dott.ssa Maria Lombardi, neurologa, e con il tecnico Giacomo Martini (in foto).

Nelle scorse settimane erano già state consegnate 5000 mascherine FFP2 agli ospedali di Empoli e di Pisa, e alle stazioni dei carabinieri di Santa Croce sull’Arno, Fucecchio e Castelfranco di Sotto, e alle compagnie di carabinieri e guardia di finanza di San Miniato: nei prossimi giorni sarà perfezionata la consegna di ulteriori 7000 mascherine FFP2 e 10.000 paia di guanti in lattice all’ospedale di Pisa.

L’Associazione Conciatori ringrazia le aziende che stanno partecipando alla raccolta, un gesto concreto a favore di quanti, in modo diverso, contribuiscono a fronteggiare la grave emergenza legata al covid.

Fonte: Associazione Conciatori