Muore 67enne a Empoli, era andato a trovare i colleghi

Un 67enne è morto sul lavoro all'interno di una falegnameria di via Paolo Caciagli a Empoli, nella zona industriale del Terrafino. Non sono noti molti dettagli sulla faccenda, ma l'uomo avrebbe accusato un malore che gli è stato fatale. Pare che fosse andato a trovare i colleghi. Sul posto al momento dell'allarme, dato intorno alle 12.15, un'automedica, un'ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino e le pattuglie della polizia del commissariato di Empoli. Non era presente la medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO