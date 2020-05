Nel sorriso di Valeria, tornano le 30 borse di studio per San Miniato e Sonnino

Pubblicato il bando annuale dell’Associazione Nel sorriso di Valeria per 30 borse di studio destinate ai ragazzi nei comuni di San Miniato (PI) e Sonnino (LT) che si iscrivono al primo anno delle scuole superiori. Le borse di studio, “Per realizzare un sogno”, attribuite per merito scolastico e per reddito familiare, finalizzate al sostegno di un regolare percorso degli studi, vengono poi confermate per l’iscrizione al terzo anno e infine per l’iscrizione all’università.

Altre 2 borse di studio in ricordo di Katiuscia Mariani sono destinate ai migliori diplomati dell’Istituto Cattaneo di San Miniato. Le domande, secondo i modelli scaricabili dal sito www.nelsorrisodivaleria.org scadono il 30 settembre e possono essere presentate con i documenti richiesti alla segreteria della direzione didattica o all’URP dei comuni o alle sedi dell’associazione, sia personalmente che inviate per posta elettronica all’indirizzo info@nelsorrisodivaleria.org.

Sono 15.000 euro i fondi destinati, ogni anno, a sostegno della formazione scolastica nel territorio e, in aggiunta agli altri progetti in bilancio, quest’anno l’Associazione ha destinato anche 5.000 euro a sostegno degli operatori impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia del coronavirus che ancora ci affligge.

A causa di questa emergenza sanitaria siamo costretti a mantenere in sospeso eventi e appuntamenti cui eravamo abituati; cercheremo di recuperarli quando sarà possibile. Informo i sostenitori delle adozioni scolastiche che fortunatamente la pandemia da coronavirus non si è diffusa nei villaggi dei nostri bambini in Costa d’Avorio e le scuole sono state riaperte da lunedì 18 maggio.

Invitiamo soci, sostenitori e amici a promuovere e contribuire alle nostre iniziative sia con la partecipazione e sia attraverso tutte le forme e modi di reperire le risorse per lo scopo come il 5 x mille delle proprie imposte (C.F. n. 91013650501), adozione di un

bambino per il periodo scolastico, donazioni per eventi in famiglia (nascite, prime comunioni, matrimoni, anniversari…), raccolte fondi attraverso Facebook, oppure donazioni libere.

