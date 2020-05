Pacchi alimentari a Scandicci, 31 maggio termine ultimo per la richiesta

Scade alle 24 di domenica 31 maggio 2020 il termine per presentare al Comune di Scandicci le domande per i pacchi di aiuti alimentari e generi di prima necessità, da parte delle famiglie in situazione di bisogno per l’emergenza sanitaria Covid-19. Fino a quella data quindi i cittadini in che hanno necessità possono presentare domanda online (alla quale va allegata in file copia di un documento d’identità, per info 0557591.711/712/713) in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti, primo tra tutti la perdita del lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria, associata all’assenza di preesistenti sussidi economici. L’Amministrazione Comunale con questi aiuti attua le disposizioni assunte dalla Protezione Civile Nazionale con l’Ordinanza in materia di Misure urgenti di solidarietà alimentare, che fa seguito al Dpcm del 28 marzo 2020. E’ il Comune di Scandicci ad individuare gli aventi diritto agli aiuti alimentari. Per l’applicazione delle Misure urgenti di solidarietà alimentare il Comune di Scandicci dispone di un importo di 267.999,37 euro, finanziato dallo Stato come ripartizione su base demografica del fondo fissato dal Dpcm 28 marzo 2020. Così come consentito dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale e dall’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale, il Comune di Scandicci distribuisce gli aiuti alimentari tramite soggetti del terzo settore, nello specifico la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus con cui è stata sottoscritta apposita convenzione, coadiuvata da altre associazioni cittadine. In quasi due mesi il Comune ha ricevuto oltre 800 richieste da famiglie in situazioni di necessità, alle quali è stata garantita la distribuzione degli aiuti. La domanda online . L'avviso .