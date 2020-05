Un pacco alimentare per la Festa della Repubblica a 500 famiglie di Empoli

Un pacco da 18 kg pieno di beni alimentari di zona e di qualità, per le famiglie empolesi in difficoltà. Questa l'iniziativa per 500 famiglie voluta dal Comune di Empoli e realizzata tramite le associazioni Re.So Recupero Solidale e Vecchie e Nuove Povertà, presentata quest'oggi alla Vela Margherita Hack di Avane dove ha sede il magazzino per le derrate. Ben 800 pacchi da distribuire alle famiglie, suddivisi in base alla composizione del nucleo familiare.

Il progetto, come spiegato dall'assessore al Welfare Valentina Torrini, era suddiviso in due fasi. La prima riguardava la presa in carico delle famiglie che causa l'emergenza sanitaria Covid-19 si sono trovate per la prima volta in difficoltà per la sussistenza. Le 500 famiglie rimaste fuori dai buoni spesa (1.014 le domande esaminate su 1.500 arrivate) sono state prese in carico dall'associazione Vnp, con un primo contatto telefonico (tramite AscoltiAMOci). Da qui l'avvio con i pacchi dono consegnati dai volontari di Re.So. Questo progetto viene finanziato con 23mila euro dell'amministrazione, 3mila per l'affidamento del servizio alle Vecchie e Nuove Povertà, 20mila (da aumentare in caso di necessità) per i pacchi alimentari. All'interno le famiglie beneficiarie troveranno pasta, latte, zucchero, pomodori pelati, fagioli e tonno e molto altro.

Marinella Catagni per Re.So ha affermato: "Il lavoro è stato complicato, volevamo trovare delle aziende da aiutare sul territorio per i pacchi, dall'altra parte essendo soldi pubblici dovevamo trovare l'offerta più vantaggiosa. Dovevamo trovare chi ci dava i prodotti in tempi brevissimi, poi le scatole che ci sono state donate fatte su misura da un'azienda di Ponte a Elsa, poi abbiamo avuto l'aiuto di 21 giovani volontari per confezionamento e consegna. Sono giorni di grande intensità, rimaniamo fino alle 23 per lavorare ma sappiamo di fare cose utili agli altri".

Elia Billero