Piscina Massarosa, riapertura a settembre: manutenzione nell'estate

La piscina comunale di Massarosa per adesso non riapre. A spiegare la decisione del gestore dell'impianto intitolato a Giovanni Frati è Alberto Coluccini, sindaco di Massarosa.

“La piscina comunale al momento non riapre. E' data in gestione alla società Aquatica che ha deciso di non riaprire perchè ritiene inapplicabili i protocolli necessari per la riapertura. Siamo consapevoli del disagio causato e dispiaciuti per gli utenti che frequentano l'impianto, ma comprendiamo le preoccupazioni del gestore”.

La piscina quindi, col consueto stop previsto nei mesi estivi, dovrebbe riaprire i battenti a settembre. “Nel frattempo – spiega il sindaco – in accordo col gestore partiranno una serie di intereventi straordinari che sono necessari e che non potevano essere effettauti con gli utenti all'interno, come le manutenzioni delle vasche, dei locali e degli spogliatoi. Tra gli interventi in programma anche la sistemazione del tetto e la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico: questi lavori in particolare si sono fermati a causa dell'emergenza coronavirus e ci auguriamo che per settembre la piscina potrà riaprire con un nuovo impianto a pannelli solari che abbatta i costi e migliori l'efficientamento energetico”.

Per gli atleti che svolgevano attività agonistica però la stagione non finisce qui. “Col gestore ci siamo fatti carico di ricevere eventuali richieste di atleti che fanno nuoto agonistico e che hanno bisogno di continuare ad allenarsi. Per questi atleti cercheremo accordi con piscine qui vicino che dovessero riaprire per avere congrui spazi acqua”.

Fonte: Comune di Massarosa