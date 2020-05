Psicofarmaci spacciati come droghe, 16 indagati nel Mugello

Non solo hashish e marijuana, ma pure psicofarmaci usati come 'droga di strada', venduti ad acquirenti anche minorenni. I farmaci venivano acquistati in alcune farmacie, cedendoli a terzi, tramite ricette mediche contraffatte. Per questo sono in corso 16 perquisizioni domiciliari e personali nel Mugello e nell'area fiorentina da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo su disposizione del gip del tribunale di Firenze, oltre a 9 obblighi di dimora. L'operazione è coordinata dalla procura di Firenze e riguarda 16 indagati.