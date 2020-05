Rinasce Firenze, il volto nuovo della città. Un Fondo per la Rinascita e la tappa inaugurale del Tour de France

"Vogliamo collaborare con l'Emilia Romagna per ospitare, a ridosso dell'Appennino, la tappa iniziale del Tour de France". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nel corso della presentazione del piano 'Rinasce Firenze', oggi al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. "La nostra volontà è attrarre nella città - ha ribadito - i grandi eventi sportivi internazionali, su questo penso anche alla collaborazione già avviata con l'Emilia Romagna per le Olimpiadi 2032".



Rinasce Firenze, i punti più salienti

Nel lungo piano presentato dall'amministrazione figura anche "un Fondo per la Rinascita che aiuterà la nostra città a sostenere i settori culturali, economici, educativi e turistici ispirato alla chiamata alle arti di Carlo Ludovico Ragghianti, lanciata all’indomani dell’alluvione del ’66, quando il noto storico dell’arte invitò tutto il mondo ad aiutare Firenze a risollevarsi dichiarando “Abbiamo bisogno di tutti”. Un grido che fece il giro del mondo e fu di impulso ad una generosità diffusa verso la nostra città, aiutando Firenze, capitale globale delle arti, a rivedere la luce dopo il fango", spiega il sindaco Dario Nardella.

Nei temi troviamo quello della Città policentrica, tra le proposte la trasformazione di aree come l'ex Officina Grandi Riparazioni che potrà diventare un quartiere post covid, adeguato a soluzioni progettuali per smart working e con servizi indispensabili. Oppure il progetto 1500 metri, riducendo spostamenti con servizi di prossimità e potenziando mezzi pubblici per ridurre tutto a una distanza massima di 15 minuti a piedi. Si chiede anche la costituzione di una Unione dei Comuni con Scandicci e Bagno a Ripoli.

Per un Centro storico nuovo l'amministrazione vuole incentivare il ritorno della residenzain centro storico e convertire aree come poli di innovazione.Per questo si punterà anche a creare affitti a medio lungo termine per appartamenti finora locati a turisti. Si punta a una scuola internazionale di hotellerie e a un centro di formazione per le competenze digitali verso esercenti e professionisti. Nel centro si punterà a promuovere un Borgo delle eccellenze artigiane e a favorire le Zone Economiche Speciali a tassazione zero.

Per la mobilità interna, si punta a una nuova fermata tramviaria a Palazzo Medici Riccardi, creare un divieto d'accesso ai bus turistici nel centro storico.

Per gli spazi urbani l'amministrazione punta a 20mila nuove alberature, mapperà nuove aree verdi da aprire al pubblico e aprirà i giardini delle scuole nel fine settimana. Per l'attività fisica nascerà una Cittadella dello Sport in zona viale Paoli, nel cuore di Campo di Marte.

Per la mobilità green il tpl verrà implementato dando vita a provvedimenti di sicurezza sanitaria. Verranno istituiti collegamenti da terminal come parcheggi scambiatori o stazioni verso aziende a elevato numero di dipendenti. Il trasporto ferroviario e tpl verrà modificato per renderepossibile lo scaglionamento degli ingressi lavorativi. Per la mobilità in bici il Comune aveva già illustrato il piano Bartali.

