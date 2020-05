San Rossore, nati tre piccoli di Fratino

Da anni ormai il mimetico volatile non riusciva a portare a compimento la covata, talvolta per predazione naturale delle uova, altre volte a causa dell'uso smodato della spiaggia.

"Appena usciti dall'uovo sono già in grado di correre, ma dipendono ancora dai genitori per l'approvvigionamento di cibo e la protezione, quindi rimarranno nella spiaggia dove sono nati per circa un mese, fino all'involo" ci spiega Jacopo Bettin, coordinatore locale del Gruppo Fratino Toscana, "per questo motivo siamo ancora in una fase molto delicata che richiede la nostra presenza in spiaggia e l'attenzione di tutti" continua.