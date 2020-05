Scandicci, interventi social di Fallani: si parla anche di centri estivi

Proseguono anche nella Fase 2 i dialoghi telefonici di approfondimento tra il primo cittadino Sandro Fallani e ospiti protagonisti in città per la ripartenza. I video delle telefonate vengono pubblicati sulla pagina facebook del Comune di Scandicci, e su quella del Sindaco Sandro Fallani, tutti i giorni da mercoledì 27 maggio a lunedì 1 giugno 2020 alle ore 17 con il titolo “Il Sindaco chiama la città – Fase 2: Ripartiamo in sicurezza”. Mercoledì 27 maggio il Sindaco parlerà del progetto dei Centri Estivi in continuità scolastica con Valeria Alberti, Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Rossella Casini di Scandicci; giovedì 28 maggio sarà affrontato il tema delle riaperture dei negozi e dei mercati con il Direttore di Confesercenti Firenze Alberto Marini; venerdì 29 maggio con il Direttore di Confartigianato Firenze Alessandro Sorani parlerà di artigiani e piccoli imprenditori al lavoro; sabato 30 maggio il Sindaco Fallani sarà a colloquio con Massimiliano Guerrini, Presidente dell’Its Mita e imprenditore, sui temi della formazione professionale e delle attività produttive; domenica 31 maggio con Simone Baldini di Cirfood Eudania sul “Servizio di ristorazione scolastica anche d’estate”; lunedì 1 giugno 2020, sempre alle 17, il Sindaco sarà a colloquio con Marzio Mori di Caritas sull’assistenza alimentare per le famiglie in difficoltà.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa