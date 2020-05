Vasto incendio boschivo nel Pisano, il forte vento complica le operazioni

Vasto incendio sulle colline nel Pisano, nei pressi di Avane. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la protezione civile, presenti anche volontari e un elicottero della regione. Le operazioni in questo momento sono volte a circoscrivere le fiamme per proteggere le abitazioni della frazione del Comune di Vecchiano, non distante dal fiume Serchio. Il forte vento sta rendendo le operazioni complicate, rischiando di accelerare la corsa delle fiamme sul crinale del Monte Pisano; in tal caso le operazioni sarebbero ancora più complicate.