A giro per Firenze con 25 quintali di rifiuti tessili, denunciato

Portava 50 sacchi da 25 quintali di scarti tessili industriali nel suo furgone. Per questo un uomo di nazionalità cinese è stato denunciato dai carabinieri forestali per gestione illecita dei rifiuti. L'uomo è stato trovato lungo il viadotto all'Indiano quando è stato fermato a bordo del mezzo assieme a un suo connazionale. Le segnalazioni dei residenti avevano già fornito degli indizi in merito a un furgone dal quale venivano abbandonati dei rifiuti in zona Isolotto. Le indagini hanno appurato che il mezzo veniva lasciato in sosta durante il giorno e poi recuperato di notte, quando i rifiuti venivano abbandonati nei cassonetti della zona o al suolo. L'uomo era già noto per reati di questo tipo. Il complice è riuscito a fuggire.