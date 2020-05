Accompagnamento, a Firenze Fondazione Ant attiva 'Ugo'

Dopo la lunga fase di isolamento completo, diretta conseguenza dell’epidemia COVID-19, camminiamo a piccoli passi verso una nuova normalità. Serve prudenza. Anche in questa fase Fondazione ANT è vicina e offre un nuovo e prezioso servizio alle tante persone malate di tumore che ha continuato ad assistere a domicilio, anche in questi mesi.

A Firenze è attivo da alcuni giorni il servizio UGO che mette a disposizione dei pazienti, degli operatori selezionati e formati per supportarli per gli spostamenti da casa all'ospedale. Il servizio è un aiuto concreto per accedere alle cure ospedaliere e affrontare gli spostamenti in sicurezza, senza mai essere lasciati soli.

I pazienti oncologici che ANT e UGO affiancano ogni giorno conoscono le proprie fragilità, sono consapevoli dei rischi a cui sono esposti a causa di un fisico messo già a dura prova dalla lotta durissima che combattono contro il tumore. Hanno bisogno di sentirsi protetti e supportati nel quotidiano. ANT e UGO ci sono.

Parallelamente il pensiero è per le famiglie. L’idea è di dare loro qualche momento di sollievo, aiutandole a ridistribuire i carichi di cura in un momento di difficoltà senza precedenti. Quanti uomini e quante donne in questi giorni sono nelle proprie case, papà, mamme e allo stesso tempo figli di genitori anziani? Lavoratori in smart-working preoccupati di preservare il proprio lavoro ma anche di seguire i bambini, no asili, no scuole, no babysitter né nonni.

Attraverso la piattaforma tecnologica, UGO mette in contatto in tempo reale chi ha bisogno di un accompagnamento con chi può fornirglielo, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza. UGO raggiunge il paziente a casa, lo accompagna in ospedale e lo affianca in ogni attività, fino al rientro.

Accanto al servizio di accompagnamento, UGO è presente sul territorio anche col servizio di consegna della spesa, di farmaci e gestione di commissioni essenziali, per sollevare i cittadini più fragili e a rischio, da incombenze che possano affaticarli (code e lunghe attese), esporli a potenziali contagi ed essere inconciliabili con il tempo a disposizione. Anche questo servizio è gratuito grazie al sostegno di Monte dei Paschi di Siena, un altro importante partner di UGO.

Già attivato nelle sedi ANT di Milano, Roma-Ostia e Lecce, UGO in maniera complementare ai servizi della Fondazione, supporta il malato e la sua famiglia favorendo il rispetto di date e orari e il corretto accesso alla terapia, con impatto positivo sul suo esito. Non soltanto con un supporto logistico e fisico ma anche psicologico, basato sulla forte empatia che contraddistingue gli operatori che entrano in punta di piedi nel quotidiano delle persone, con delicatezza e discrezione, e le affiancano diventando “compagni di viaggio”.

Il servizio ha un secondo impatto sociale: è un’opportunità di lavoro. Quel lavoro che molte persone a causa del Coronavirus hanno perso o hanno visto ridursi drasticamente. Lavorare come UGO è un modo per riscattarsi, sentirsi di nuovo utili, svolgere un lavoro appagante e allo stesso tempo avere un’entrata. Un circolo virtuoso che crediamo oggi sia più prezioso che mai.

Il servizio di affiancamento e accompagnamento protetto UGO, si va ad aggiungere e potenzia gli altri servizi complementari all’assistenza medica domiciliare ANT già attivi a Firenze: Servizio famiglia, ossia la fornitura gratuita a domicilio di presidi medico-chirurgici e Servizio Emergenza Sociale, ossia fornitura di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità - nell’ottica di personalizzare al massimo l’intervento a favore del malato e della sua famiglia.

Fonte: Ufficio stampa