Bonus di 500 euro per lavoratori domestici, informazioni e pratiche da Epaca Coldiretti

Il Decreto Rilancio è in vigore, e contiene diverse misure che supportano cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Il decreto tra l’altro prevede l’erogazione di un bonus di 500 euro al mese per aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che avevano in corso un contratto di lavoro al 23 febbraio 2020 per un totale complessivo di almeno 10 ore settimanali.

Epaca, la struttura Coldiretti per i servizi alla persona, fornisce informazioni e, nel caso, avvia le pratiche di richiesta per i cittadini. Per prenotare un appuntamento contattare gli uffici Epaca Coldiretti di Pistoia, Pescia, Quarrata, San Marcello Piteglio e Monsummano Terme o scrivere a epaca.pt@coldiretti.it.

Il bonus lavoratori domestici si inserisce nell’ambito degli interventi straordinari a sostegno dei lavoratori che hanno perso o ridotto notevolmente il proprio reddito durante il periodo di chiusura dettato dalle regole per evitare il contagio da Covid 19. Il bonus verrà erogato dall’INPS a seguito di specifica domanda che dovrà essere presentata dagli interessati all’Istituto, anche tramite gli uffici Epaca Coldiretti.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio stampa