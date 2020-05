Bottino dei furti investito in droga, arresti in corso

È in corso un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze nei confronti di sei indagati dediti a furti in abitazione, i cui proventi erano reinvestiti nell’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Pontassieve stanno eseguendo sei provvedimenti cautelari (cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere ed un divieto di dimora nella provincia di Firenze) emessi dal GIP presso il Tribunale di Firenze ed alcune perquisizioni personali e domiciliari nelle province di Firenze, Arezzo e Prato.

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di un sodalizio composto da cittadini albanesi dedito a furti in abitazione nella provincia di Firenze (10 in tutto quelli scoperti), il cui ricavato era reinvestito nell’acquisto di quantitativi di stupefacenti (cocaina e marijuana). Nel corso dell’attività sequestrate 5 pistole e circa 1 kg di cocaina.