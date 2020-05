Bus straordinari per i pendolari della Faentina

"Dopo aver registrato alcune criticità - spiega Francesco Casini, consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze - abbiamo lavorato con il gestore del servizio per garantire nuove possibilità e massima fruibuilità ai cittadini in una stagione come la Fase 2, fatta di ripresa e al tempo stesso di difficoltà. Siamo impegnati su tutti i fronti per migliorare costantemente l'offerta per i cittadini".

I pendolari della Faentina fino al 13 giugno potranno contare sui segueti bus straordinari:

FI044 (Borgo SL - Firenze Campo Marte): in partenza alle 8:01 effettua le fermate di S. Piero a Sieve (8:11), Campomigliaio (8:17), Vaglia (8:26) con arrivo a Campo di Marte alle 8:53.

FI045 (Firenze SMN - Borgo SL): in partenza alle 14:40 effettua le fermate di Firenze Piazza della Libertà (14:45), Vaglia (15:10), Campomigliaio (15:19), S. Piero a Sieve (15:25) e arriva a Borgo alle 15:35.

FI047 (Firenze SMN - Borgo SL): in partenza alle 16:40 effettua le fermate di Firenze Piazza della Libertà (16:45), Vaglia (17:10), Campomigliaio (17:19), S. Piero a Sieve (17:25) e arrivo a Borgo alle 17:35.

FI049 (Firenze SMN - Borgo SL): in partenza alle 18:40 effettua le fermate di Firenze Piazza della Libertà (18:45), Vaglia (19:10), Campomigliaio (19:19), S. Piero a Sieve (19:25) con arrivo a Borgo alle 19:35.

FI051 (Firenze Campo Marte - Borgo SL): in partenza alle 19:13 effettua le fermate di Vaglia (19:40), Campomigliaio (19:49), S. Piero a Sieve (19:55 e arriva a Borgo alle 20:05.

A partire dal 14 giugno, con il cambio orario, i servizi torneranno sostanzialmente alla programmazione ordinaria.

Fonte: Ufficio Stampa