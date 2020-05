Cerca di fuggire dall'arresto in treno, bloccato alla stazione di Pistoia

Un 27enne nigeriano, con precedenti penali, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia ferroviaria di Pistoia dopo essere sfuggito ad un controllo da parte degli agenti della polizia. La breve fuga dello straniero si è conclusa quando i poliziotti, allertati dalla Sala Operativa, lo hanno riconosciuto ed individuato, in procinto di salire su di un treno regionale. Al termine del controllo è emerso che il soggetto era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in quanto responsabile, in concorso con altri connazionali, alcuni dei quali ancora latitanti, di diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, per lo più, commessi nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Montale – Agliana (PT). Dopo essere stato sottoposto ai rilievi foto segnalateci, l’uomo, a cui peraltro lo scorso 13 febbraio era stato notificato un provvedimento di revoca delle condizioni di accoglienza, è stato immediatamente trasferito presso la Casa Circondariale di Pistoia a disposizione dell’Autorità giudiziaria.