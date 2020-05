Computer ricondizionati: meglio un MacBook Air o un Mac Book Pro?

Ci sono prodotti elettronici che hanno costi decisamente elevati; certo, anche le prestazioni sono elevate, quindi molti preferiscono prodotti di fascia alta, anche se non se li possono permettere. Oggi esiste però il modo di avere un dispositivo come nuovo, ma al prezzo dell’usato. Si tratta dei MacBook ricondizionati: prodotti usati ma verificati, controllati e garantiti da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36. Il prezzo è quello dell’usato, quindi è possibile acquistare MacBook Air di ultima generazione come se fosse usato, ottenendo di fatto un dispositivo del tutto paragonabile al nuovo.

Differenze tra MacBook Air e Pro

Premettendo che si tratta di due prodotti di fascia alta, con ottime prestazioni e fatti per durare nel tempo, il MacBook air è un portatile pensato per il classico utente medio, che ha esigenze di un certo peso, ma che solitamente tende a non utilizzare software troppo pesanti. Il Mac Book Pro invece, come ci dichiara anche il nome, è progettato per il professionista, o per colui che utilizza software di editing video di un certo livello, o altri programmi che necessitano della massima velocità di calcolo. Anche i file più pesanti “girano” rapidamente e senza grossi problemi, lo stesso dicasi per i rendering e i software che solitamente richiedono grande velocità di calcolo. I prezzi dei due dispositivi ci dichiarano questa differenza, che riguarda sia le prestazioni effettive, sia l’hardware disponibile nei due dispositivi. Un MacBook Pro ha un costo che è di circa il 25-35% superiore rispetto a quello del MacBook Air. Ovviamente si devono poi considerare anche le dimensioni dello schermo.

Quale scegliere

Ogni singolo utilizzatore di computer portatili ha le proprie personali esigenze. Quindi non è possibile dichiarare quale sia il dispositivo migliore tra un MacBook Air e un MacBook Pro: tutto dipende dall’utilizzo che si intende fare del computer. Le differenze sono comprensibili soprattutto quando si vanno a valutare i singoli componenti dei due dispositivi. Differiscono infatti per velocità del processore, ma anche per scheda video installata, che nel MacBook Pro permette anche agli appassionati di giochi di ultima generazione un utilizzo continuativo nel tempo, senza problemi di sorta.

Un MacBook ricondizionato

Nel nostro Paese esiste una diffusa diffidenza nei confronti dei prodotti ricondizionati. Eppure stiamo parlando di prodotti di qualità, che degli esperti del settore hanno verificato e controllato; qualsiasi tipologia di difetto, anche minimo, è stata corretta e riparata. Il risultato è di fatto un computer che potrà essere utilizzato come il medesimo modello nuovo. Per ogni prodotto ricondizionato acquistato sono disponibili 14 giorni di prova, entro i quali si può restituire il MacBook, ottenendo la restituzione di quanto pagato. Il dispositivo è poi coperto da garanzia per un minimo di 6 mesi, fino a un massimo di 36 mesi per i prodotti come nuovi. La consegna express permette poi di scegliere il Mac che si desidera, ottenendolo a casa in tempi brevissimi.

L’acquisto di prodotti ricondizionati è anche un gesto d’amore per l’ambiente, in quanto il riciclo e il riutilizzo di prodotti che altrimenti diventerebbero di scarto, rappresenta una quantità minore di materiale da smaltire.