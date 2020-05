Contributo affitto 2020, come presentare le domande a Ponsacco

Il Comune di Ponsacco informa che dal 29 maggio e fino al 10 luglio sarà possibile presentare domanda per il contributo affitto relativo all’anno 2020. La presentazione della domanda potrà essere fatta esclusivamente attraverso la procedura on line dal sito www.comune.ponsacco.pi.it.

Nel bando pubblicato sul sito internet dell’Ente sono specificati tutti i requisiti necessari per la partecipazione. Particolare attenzione deve essere prestata all'attestazione ISEE riferita all’anno 2020 che non deve superare i 16.500 euro. Coloro che, alla data di scadenza del Bando (10 luglio), non avessero ancora l’attestazione ISE/ISEE potranno comunque presentare/autocertificare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS.

“Abbiamo erogato giusto poche settimane fa il contributo relativo al 2019 a 109 famiglie con una media di 1.074 euro a famiglia – comunica l’Assessore alle Politiche Sociali David Brogi – Questo nuovo bando riguarda gli affitti del 2020 e sarà sostenuto dalle risorse comunali, pari a 55 mila euro, e da risorse regionali in fase di trasferimento. A questo contributo di tipo ordinario si aggiunge quest’anno anche quello straordinario della Regione Toscana, dedicato alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid19 hanno subito un importante riduzione di reddito e per il quale è in fase di elaborazione la graduatoria dei beneficiari”.

“La nostra Amministrazione Comunale continua ogni anno a portare avanti la propria politica di sostegno alle famiglie in difficoltà, consapevole del fatto che la casa è un bene primario posto alla base del benessere personale e della propria integrazione all’interno della società” – aggiunge la Sindaca Francesca Brogi – “Con l’emergenza Covid19 le politiche sociali meritano un’attenzione ancora più importante che in questi mesi ci siamo impegnati a mettere in atto in particolar modo sia sul fronte affitti sia sul fronte dei contributi per l’acquisto di beni di prima necessità. Nessuno deve essere lasciato indietro”.

Il Comune mette a disposizione un servizio di informazione e assistenza telefonica per la presentazione della domanda online. Tale servizio è raggiungibile ai seguenti recapiti:

- Informagiovani, tel. 0587731323 (dal lunedì al giovedì ore 9-12 e il venerdì ore 9-11)

- Agenzia sociale Casa Insieme, tel. 3667704054 (dal lunedì al venerdì ore 14-16)

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa