Corniola, il Coronavirus fa rimandare la 30ª Dama di Birra

Un altro duro colpo per la tradizione empolese: l'emergenza Coronavirus fa saltare l'edizione della Dama di Birra, che per il 2020 non si terrà a fine maggio. Come di consueto questo periodo dell'anno coincide con un grande afflusso di persone al circolo di Corniola (Empoli), ma per via delle stringenti norme post-Covid non sarà possibile mettere in piedi l'edizione numero trenta.

In ventinove anni di Dama di Birra è la prima volta che l'evento viene spostato. A darne notizia sono proprio gli organizzatori con un post su Facebook, nel quale tengono aperto uno spiraglio per i prossimi mesi del 2020, anche se a decidere saranno i prossimi Dpcm.

"Oggi, 28 maggio, avrebbe dovuto svolgersi la Dama di Birra. Con grande amarezza e immenso dispiacere, soprattutto per la soddisfazione che il pubblico dà da sempre, che ci ripaga e ci fa continuare, siamo qui col cuore e una birra in mano a comunicare ciò che tanti già certamente immaginavano, la Dama di Birra causa forza maggiore è rimandata a data da destinarsi" si legge sui social.