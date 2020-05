Docenti e professori neoassunti dell'Empolese Valdelsa concludono la formazione

Nel pomeriggio di ieri, 27 maggio 2020, è stata effettuata la Riunione plenaria conclusiva per i docenti neoassunti a.s. 2019/2020 dell’Ambito Territoriale 008 Empolese, in modalità on-line sincrona attraverso la piattaforma G-Suite della scuola polo ISIS “Il Pontormo”, Empoli.

Tale incontro conclusivo, equivalente ad un impegno di 3 ore, è stato un interessante momento di formazione e di confronto tra i docenti neoassunti e il Dirigente dell’ISIS “Il Pontormo”, prof.ssa Filomena Palmesano e gli altri Dirigenti intervenuti come ospiti, prof. F. Li Volti (IC Certaldo), prof.ssa M. Carloni (IC Montespertoli) e prof. G. Marini (IIS “Roncalli”, Poggibonsi)

L’anno di formazione e prova è un anno fondante nella carriera dei docenti, ancor più in questa particolare situazione in cui tutta la comunità scolastica si è trovato davanti ad una sfida inedita e si sta è messa in gioco sperimentando nuove modalità didattiche e relazionali.

La plenaria, finalizzata alla condivisione del lavoro svolto dai 109 docenti neoimmessi in ruolo, ha permesso una riflessione sui punti di forza e di criticità dell’esperienza, sulle proposte di miglioramento e sulle tematiche professionali di maggiore interesse.

Fonte: Isis Il Pontormo di Empoli