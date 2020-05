Droga: 17enne scappa in bici, preso e denunciato a Massa

Uno spacciatore a bordo della sua bici, un ecuadoriano di 17 anni, ha tentato di sfuggire a una volante della questura ma è stato bloccato e denunciato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. E' successo a Massa, vicino alla stazione ferroviaria.

Nell'inseguimento il ragazzo ha gettato due involucri di colore marrone in un'area verde nei pressi di via Pellegrini, recuperati poco dopo dagli operatori. Terminata la fuga in via Cervara, l'adolescente, in stato di forte agitazione, ha provato ad allontanarsi spintonando più volte gli agenti, che lo hanno riportato alla calma e identificato. I due involucri sequestrati contenevano 2 etti di hashish.

In questi giorni la Polizia di Stato, con l'alleggerimento delle misure di contenimento del contagio per Covid-19, sta intensificando i controlli sulle strade cittadine per prevenire reati predatori e spaccio di droga.