Recupero di animali selvatici, Fucecchio al lavoro con Cetras

Prosegue l'impegno del Comune di Fucecchio per il recupero degli animali selvatici ritrovati in difficoltà nel territorio comunale. Dallo scorso anno questo servizio viene svolto in collaborazione con l'associazione CETRAS che da molti anni si occupa del recupero degli animali selvatici, in particolare rapaci, presenti sul territorio dell'Empolese Valdelsa.

Molti i ritrovamenti negli ultimi mesi, tra cui quattro ricci, uno salvato da morte certa perché trovato in una campana del vetro in seguito ad una segnalazione, altri tre fratellini di riccio trovati lo scorso anno e che adesso, dopo le cure necessarie, sono pronti per la liberazione. Sono invece di questi giorni i ritrovamenti di un allocco, due merli e un passero d'Italia neonato, tutti attualmente ricoverati presso l'associazione CETRAS.

Si ricorda che chiunque dovesse trovare animale selvatico in difficoltà deve informare le autorità pubbliche contattando il Servizio Ambiente del Comune di Fucecchio (0571 268227) oppure la Polizia Municipale (0571 268600, 0571 757707 ) o i Carabinieri (0571 20017 - 112) che si attivano per richiedere il recupero degli animali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa