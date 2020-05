Istrice nel camino, recuperato e salvato a Buggiano

Alla stazione Carabinieri Forestale di Pescia la sera del 28 maggio è giunta la segnalazione di un cittadino su una “intrusione” anomala. Un istrice (Hystrix Cristata) si era infatti intrufolato nell’abitazione sita in Buggiano cercando poi riparo all’interno del camino del chiamante. I carabinieri forestali intervenivano e, dopo non poche difficoltà per non traumatizzare il roditore, riuscivano, insieme a personale dell’associazione “amici della terra” a recuperarlo per affidarlo poi al servizio recupero fauna selvatica della Regione Toscana.