La Fondazione Caterpillar dona 250mila dollari a ospedali italiani tra cui il San Iacopo di Pistoia per l’emergenza COVID-19

A seguito degli eventi riguardanti la pandemia COVID-19, la Fondazione Caterpillar, il braccio filantropico di Caterpillar Inc. (NYSE: CAT), ha destinato la somma di 250,000 dollari al Fondo King Baudouin per l’Italia per assistere il paese nella sua risposta a a questa crisi senza precedenti.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con la Fondazione King Baudouin - Stati Uniti che ci ha consentito di supportare alcune strutture sanitarie delle aree in cui operiamo, strutture che si sono dimostrate davvero critiche nella lotta contro la pandemia”, ha detto Roberto Lorenzoni, country manager della Caterpillar per l’Italia. “Lo scopo della Fondazione Caterpillar è quello di contribuire a creare comunità più sostenibili e resilienti, aiutandole ad uscire da questa crisi, insieme e ancora più forti.”

Il contributo della Fondazione Caterpillar, reso possible attraverso il supporto dalla Fondazione King Baudouin - Stati Uniti, è stato destinato ad alcune strutture sanitarie di diverse Regioni dell’Italia, e rivolto a provvedere supporto e forniture essenziali per il personale Notizie (continua) sanitario e per pazienti, come ad esempio dotazioni di protezione, letti per cure intensive, supporto per alloggi e cura dei bambini.

I fondi sono stati distribuiti alle seguenti strutture ospedaliere:

• Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (Bologna)

• Ospedali Riunuti di Ancona (Ancona)

• ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano)

• Fondazione Buzzi per L’ospedale dei Bambini (Milano)

• IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli (Roma)

• Ospedale Fabrizio Spaziani (Frosinone)

• Ospedale San Jacopo di Pistoia (Pistoia)

“Siamo orgogliosi di potere assistere il nostro partner di lunga data, la Fondazione Caterpillar, nel suo sforzo di aiutare i paesi che, come l’Italia, sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia COVID-19” ha detto Ellena Fotinatos, deputy director, per la Fondazione King Baudouin Stati Uniti.

“Queste risorse sono state distribuite velocemente e, crediamo, abbiano fatto la differenza per coloro che agivano in prima linea durante la crisi.”

In totale, compreso il supporto per la Fondazione King Baudouin per l’Italia, la Fondazione Caterpillar si è impegnata con la cifra di 10 Milioni di dollari americani per supportare direttamente le azioni di contrasto alla pandemia globale COVID-19 e per aiutare le organizzazioni che sono state impattate a provvedere risorse sanitarie, limitare carenze alimentari e permettere educazione on line ai giovani. E’ stato dato supporto ad Organizzazioni Globali e Fondi quali ad esempio UN Foundation / World Health Organization Solidarity Response Fund, Global Foodbanking Network, e localmente a molte comunità nel mondo dove i dipendenti Caterpillar vivono e lavorano.

In risposta alla drammatica emergenza pandemica rappresentata dal COVID-19 ECM S.p.A., parte

della divisione segnalamento di Progress Rail, controllata di Caterpillar, ha voluto riaffermare la grande attenzione

al territorio che tradizionalmente la contraddistingue destinando la propria quota della donazione nazionale prevista da CAT all’Ospedale S. Jacopo di Pistoia.

Dal 1958 ECM S.p.A. fornisce lo stato dell’arte della tecnologia ferroviaria con attenzione sempre crescente alla

sostenibilità ed alla riduzione dell’impatto ambientale.

ECM è leader nel settore del segnalamento ferroviario, progetta e realizza nella sua sede di Pistoia i più avanzati

sistemi di automazione, segnalamento e telecontrollo che rendono ogni giorno il traffico su rotaia più sicuro, veloce e green.

Fonte: Ufficio Stampa