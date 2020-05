L’attualità spiegata dai docenti dell’Università di Firenze su Toscana TV

Approdano sul piccolo schermo le lezioni sui temi di attualità tenute dai docenti dell’Università di Firenze. Sabato 30 maggio, alle 11.30, su Toscana Tv sarà trasmesso l’intervento di Mario Biggeri dal titolo “Sempre più ricchi, sempre più poveri: le dinamiche della povertà del mondo”.

Lo scorso 10 maggio la lezione del docente fiorentino di Economia applicata, trasmessa in videostreaming dall’Aula magna, aveva inaugurato la sesta edizione degli “Incontri con la città”, l’iniziativa dell’Ateneo fiorentino nata per valorizzare la diffusione della conoscenza in un pubblico più ampio di quello universitario

“La collaborazione tra l’Università di Firenze e Toscana Tv nasce dalla volontà di mantenere vivo il filo diretto con il pubblico degli Incontri con la città che negli anni ha trovato consensi sempre più ampi – spiega il prorettore alla comunicazione e al public engagement Laura Solito – questa sinergia per l’Ateneo è ancora più importante in un momento in cui non è possibile svolgere iniziative pubbliche in sicurezza per effetto della pandemia”

Il ciclo degli "Incontri con la città" è promosso nel quadro delle iniziative culturali e divulgative dell'Ateneo. La formula dell'iniziativa prevede che una volta al mese, la domenica mattina nell'Aula magna dell'Università un docente o ricercatore discuta su temi d'attualità legati alle sue competenze disciplinari, dialogando con il pubblico. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Firenze, con il contributo di Fondazione Internazionale Menarini e la collaborazione di Unicoop Firenze.

Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Stampa