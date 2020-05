Dopo 12 anni ancora vivo il ricordo di Matteo Ficini

Dodici anni lunghi ma legati al ricordo del loro amico. Matteo Ficini scomparve nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2008, dopo una lunga agonia in seguito a un incidente stradale avvenuto a Santa Croce sull'Arno. Ogni anno i loro amici non mancano di ricordare con alcune parole commosse il tragico fatto che portò via Matteo Ficini a soli 16 anni. Anche se è passato tutto questo tempo, la fiamma del ricordo tiene vivo l'affetto e rivolge ancora parole di conforto verso la famiglia. Ecco il pensiero dedicato quest'anno

Sono passati 12 anni. 12 anni in cui siamo cresciuti e siamo cambiati molto.

Abbiamo preso strade diverse, iniziato percorsi di vita diversi. Abbiamo fatto tutto questo peròcon una costante dentro al nostro cuore: Tu.

Ci accompagni nelle nostre vite e nelle nostre scoperte e conserveremo il tuo ricordo prezioso per sempre

Ci manchi Matte, speriamo solo tu sia fiero di noi.

Per sempre,

i tuoi amici