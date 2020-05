Decisa la data per la riapertura del Mercato di San Lorenzo

Dopo un incontro avuto con una delegazione di ambulanti del Mercato di San Lorenzo, le quattro associazioni CNA, FIVAG FELSA CISL, ANVA CONFESERCENTI e FIVA CONFCOMMERCIO, comunicano che il mercato riaprirà il 3 giugno.

Gli operatori, pur consapevoli dell’assenza di entrate per la mancanza di flussi turistici internazionali, vogliono lanciare un messaggio di fiducia verso la cittadinanza con la speranza di un ritorno dei fiorentini al mercato storico della città.

Siamo in attesa di una risposta da parte dell’Amministrazione Comunale sulla esenzione totale del canone del suolo pubblico per tutto il 2020 che rappresenta uno dei maggiori costi delle imprese del settore e di vitale importanza per la ripresa della categoria.

ANVA Confesercenti Firenze Daniele Nardoni

CNA Firenze Paola Lorenzini

FIVA Confcommercio Firenze Luigi Bocciero

FIVAG-FELSA Cisl Firenze Marco Cigni





