Scomparso a 64 anni Luigi Sacchini, ex assessore a Arezzo

Se n'è andato Luigi Sacchini. Aveva 64 anni ed è stato assessore negli anni novanta a Arezzo e anche presidente del Parco nazionale delle foreste Casentinesi.

"La politica è sempre stata collaterale a queste priorità. La sua militanza ambientalista risale alla notte dei tempi, quando dette vita con un gruppo di amici alla splendida e proficua esperienza di Legambiente ad Arezzo. Si ricordano in particolare il suo incarico come assessore all'ambiente in Comune di Arezzo e la presidenza del Parco nazionale. La passione, ancor prima dei suoi studi, lo portava ad essere sempre preparato su tutte le infinite materie che coinvolgono la gestione di un'area protetta di rilievo internazionale, come le Foreste casentinesi. Le sue doti relazionali - la cortesia, la simpatia, e la disponibilità - spesi sempre con una generosità spinta al parossismo, trasformavano sempre le sue relazioni in accattivanti performance di divulgazione ambientale. Ma i semi, e Luigi ne ha disseminati tanti, non possono che produrre frutti. Luigi mancherà a tutti perché era impossibile non volergli bene" scrivono dal Parco nazionale delle foreste Casentinesi.