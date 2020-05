Nuovo piano per il turismo, 'Firenze 2020: vai sul sicuro, scegli la bellezza'

Incentivare un nuovo turismo a Firenze e nell’ambito turistico fiorentino attraverso nuovi pacchetti in grado di stimolare esperienze per una ripartenza del turismo interno: dall’active tourism, ai cammini e al benessere, con un’attenzione particolare agli under 25 per i quali sono previste agevolazioni specifiche. È l’obiettivo dell’avviso ‘Firenze 2020: vai sul sicuro, scegli la bellezza’ messo in campo da Comune di Firenze e pubblicato da Destination Florence Convention Bureau, all’interno delle iniziative coordinate da Toscana Promozione Turistica, al fine di raccogliere proposte di nuovi pacchetti turistici, fino a 100, da parte di Tour Operator e agenzie di viaggio del territorio, che saranno poi promossi gratuitamente attraverso campagne di comunicazione specifiche. Si tratta della prima di una serie di azioni previste per il settore del turismo.

Cinque i focus individuati: Active tourism tra natura, sport e outdoor-bike; Slow tourism alla scoperta del territorio, enogastronomia, relax e benessere; luxury e shopping; turismo religioso tra cammini e santuari; arte e cultura, tra short break e viaggi d'arte.

“Abbiamo lavorato a questo avviso per accompagnare una ripartenza del turismo interno, cercando però al contempo di stimolare la creatività degli stakeholder del settore nella ideazione di nuovi pacchetti turistici - ha detto l’assessore al turismo Cecilia Del Re -. È il momento buono, infatti, anche per gli operatori privati di rivedere le offerte per i visitatori, non solo alla luce delle nuove prescrizioni per viaggiare in sicurezza, ma anche per diversificare le proposte su un mercato che si era fin troppo omologato non aiutandoci così nel governo dei flussi, e raccontando solo parzialmente il nostro territorio. Per questo, nell’avviso che abbiamo pubblicato, abbiamo indicato anche le linee guida per poter rispondere allo stesso, a fronte poi di una nostra promozione gratuita di questi pacchetti turistici per l’estate-autunno-inverno 2020”.

"Siamo molto felici di lavorare insieme al Comune di Firenze sulla ridefinizione dell'offerta turistica - ha detto la direttrice del Destination Florence Convention Bureau Carlotta Ferrari -, andando ad individuare quei prodotti che sono sicuramente più in linea con le nuove necessità di vita e di viaggio. Del resto, Firenze 2020 è perfettamente in linea con gli obiettivi della nostra piattaforma destinationflorence.com, nata per promuovere un'offerta allargata della città e dell'ambito fiorentino e dare visibilità anche ad una Firenze alternativa oltre a quella più conosciuta. Promuoveremo questa iniziativa attraverso una campagna di comunicazione per ora dedicata agli italiani ma riteniamo che questo tipo di prodotto possa rimanere online fino a marzo 2021 e, non appena riapriranno le frontiere, essere promosso anche verso un pubblico internazionale”.

Tra le aree tematiche suggerite per presentare proposte: Firenze in bici; Trekking & cammini; La Firenze dei bambini; Viaggia Green – Alla scoperta di ville, parchi, giardini e del fiume Arno; Andar per cantine – Tour enogastronomici tra Firenze e le sue colline; La Firenze cinematografica: sulle orme dei set e dei luoghi letterari; Made in Florence – Vivi un’esperienza immergendoti nelle tradizioni fiorentine, nei suoi esercizi storici e nei laboratori artigiani; Offerte specifiche per le coppie (Toscana romantica); Proposte detox (natura, terme e benessere); Un giro romantico – Vivi un’esperienza unica nelle Ville Medicee; I luoghi della fede – Turismo religioso; Agricoltura e terme intorno a Firenze; Rimettersi in forma in natura (trekking e outdoor, sport e avventura); Toscana sconosciuta (arte e cultura, Etruschi, siti Unesco); Arte, cultura e percorsi museali.

L’avviso è pubblicato da Destination Florence CVB, partner ufficiale del Comune di Firenze per la promozione della destinazione Firenze, sul proprio sito istituzionale destinationflorenceCVB.com. I pacchetti saranno pubblicati sulla piattaforma destinationflorence.com e saranno promossi anche su Visittuscany.com in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

I prodotti turistici richiesti e promo-commercializzati saranno di tre tipi. Il primo riguarderà le esperienze e attività singole, quindi un unico servizio secco sul territorio (ad esempio visita guidata, cooking class); il secondo riguarderà le esperienze e attività giornaliere, quindi una o più attività della durata di un’intera giornata (ad esempio tour in macchina per le colline fiorentine, visita alla cantina, degustazione); il terzo riguarderà il pacchetto turistico con pernotto, per il quale è richiesta la combinazione di almeno due elementi (trasporto, alloggio, noleggio di veicoli, altri servizi non accessori al trasporto, alloggio e noleggio) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.

I pacchetti dovranno prevedere il coinvolgimento di più soggetti (economici, culturali), come guide turistiche, strutture ricettive, istituzioni culturali e del territorio, esercizi di somministrazione e commerciali del territorio. Inoltre, dovranno rispettare obbligatoriamente i protocolli sanitari che saranno resi noti per viaggiare, muoversi e visitare luoghi in completa sicurezza rispetto al contagio da Covid-19 e in un numero di persone coerente con i protocolli stessi.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il 10 giugno 2020, in modo da partire tempestivamente con la comunicazione. L’avviso resterà sempre aperto e le domande presentate dopo il 10 giugno saranno comunque esaminate per essere successivamente promosse. Le esperienze e i pacchetti turistici selezionati saranno pubblicati sul sito del Destination Florence e poi promosse gratuitamente nella campagna di comunicazione dell’estate-autunno-inverno 2020.

