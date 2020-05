Palio del Cerro, annullata l'edizione 2020: prima volta dal '69

Il Palio del Cerro 2020 non si svolgerà. La decisione dell’annullamento è stata presa al termine di una riunione alla quale hanno partecipato il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, il presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori e i Presidenti delle 4 contrade (Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo). Si tratta di una decisione storica per il Palio che si era svolto ininterrottamente dal 1969.

A motivare l’annullamento della 52°edizione che si sarebbe tenuta il prossimo 5 settembre, l’impossibilità di poter svolgere il Palio nel rispetto delle norme fissate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Le disposizioni previste per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche all’aperto come la misurazione della temperatura corporea agli accessi, il distanziamento, l’obbligo di mascherine e gli assembramenti incontrollati, mal si conciliano con lo svolgimento del Palio, rendendo molto difficile garantire la piena sicurezza dei giocatori, dei figuranti, dei volontari e del pubblico che assiste all’evento.

“E’ stata una decisione sofferta ma unanime - commenta il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti - abbiamo condiviso con la Pro Loco e le contrade questa scelta. In simili condizioni non sarebbe stato possibile celebrare la nostra grande festa. Come Amministrazione comunale avevamo già stabilito di annullare tutti gli eventi fino al 31 luglio, riservandoci di valutare in seguito la specifica questione del Palio. L’organizzazione di una manifestazione così importante e sentita richiede mesi e non sarebbe stato possibile rinviare oltre la decisione, assunta dolorosamente, ma responsabilmente nell’interesse primario della sicurezza di tutti. Ringrazio la Pro Loco e le contrade per la disponibilità data e per aver condiviso questo passaggio così sofferto per l’intera comunità di Cerreto Guidi.

Un punto di vista, quello del Sindaco, fatto proprio anche dalla Pro Loco.

“E’ con grande tristezza nel cuore che, in totale condivisione con il Sindaco e con i Presidenti delle Contrade, abbiamo deciso di annullare il Palio del Cerro - commenta Lorenzo Brunori, Presidente della Pro Loco - il Palio è una competizione unica ed avvincente tra i giocatori delle contrade. E’ adrenalina, è tifo a squarciagola dai ponti medicei. Ma non è soltanto questo. E’ anche uno straordinario momento di socialità e di condivisione di sentimenti e di valori profondamente radicati nella nostra comunità. Il Palio è incontrarsi, abbracciarsi; è gioire o piangere insieme, per i risultati dei propri colori; è esultare o arrabbiarsi sulle tribune, è fare festa per tutto il paese, con gli amici di contrada per il “cencio” vinto. Il Palio non è fatto soltanto dell’atteso giorno delle gare, ma è il Settembre Cerretese, che si dipana per due settimane, con tanti appuntamenti. E’ insomma un grande momento collettivo, in un’atmosfera unica e magica, che nelle condizioni date dalla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti, non vi può essere”.

L’appuntamento è quindi rimandato al settembre del prossimo anno: “Il Palio del Cerro - chiosano Simona Rossetti e Lorenzo Brunori - tornerà nel 2021 più bello e forte di prima”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa