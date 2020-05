Pane di Sabrina

Buongiorno oggi ringrazio Sabrina che mi ha mandato questa bella ricetta con il pane fatto in casa. Mi ha mandato anche le foto della preparazione e del piatto finale, tra le foto vedete non solo la forma dell'impasto divisa in quattro panetti, ma anche un'unica forma di pane. Sabrina mi ha scritto e mi ha riferito che ha fatto anche il pane integrale e gli piace molto di più. Come mi ha detto lei e concordo, ogni volta il pane le viene sempre meglio, come in ogni attività più la pratichiamo e più acquistiamo sicurezza ed esperienza e meglio sarà il risultato.

Sabrina per preparare il pane fatto in casa ha guardato più ricette, ma in particolare sono stati i consigli di sua sorella che hanno fatto la differenza, per ogni fase del pane si vedevano in video chat e si scambiavano i consigli.

In questi mesi ho ricevuto tre ricette per fare il pane fatto in casa e tutte tre sono diverse, non c'è un modo solo per fare il pane, come ci sono le diverse farine, le diverse cotture, i diversi impasti e poi il pane può essere arricchito da frutta secca o semi o entrambi. Fare il pane è un gesto d'amore verso se stessi e gli altri, aiuta a mantenere le tradizioni e acquisirne di nuove, perché il pane è cultura e tradizione, attraversa la storia dell'uomo, il pane è convivialità e vita. Sono stati scritti tanti libri su questo semplice alimento ma di grande nutrimento.

Ho scoperto e sono felice di questo che in Italia c'è un museo del pane, il Museo del Pane di Vito Forte ad Altamura nella provincia di Bari. Vito Forte è un imprenditore che ha allestito negli spazi dell'antico forno medievale, dov'è iniziata la sua storia, l'unico museo del pane in Italia aperto su iniziativa privata. Questo è link se siete curiosi di vederlo: